إسرائيل تشتري من التشيك أنظمة رادار لاستخدامها في القبة الحديدية بـ125 مليون دولار

وقعت إسرائيل مع التشيك اتفاقا لشراء أنظمة رادار تستخدم في منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية، بقيمة 125 مليون دولار.

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وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن "الاتفاق وقع في براغ، وسيتم تنفيذه بين 2021 و2023".

وأشارت إلى أنه سيتم تثبيت الرادارات في منظومة الدفاع الجوي التشيكية التي ستستخدم منصات إطلاق الصواريخ الموجودة لدى براغ، وأن والرادارات "ستكون متوائمة مع أنظمة القيادة والمراقبة التشيكية والأطلسية".

من جهته، أشار وزير الدفاع التشيكي لوبومير متنار إلى أن شراء المنظومة هو أحد "مشاريع التحديث الرئيسية" للقوات المسلحة التشيكية.

وقال، إن "الاتفاق سيساعد في إطلاق عملية إنهاء اعتماد التشيك على المعدات القديمة وفي الوقت ذاته حيازة أنظمة حديثة جرى اختبارها في المعارك، من قبل شريك استراتيجي".

وقامت شركة "رفائيل ادفانسد ديفنس سيستمز" الإسرائيلية للأنظمة الصاروخية المتقدمة بتطوير منظومة القبة الحديدية بتمويل من الولايات المتحدة ودخلت حيز الاستخدام في إسرائيل منذ 2011.

المصدر: أ ف ب