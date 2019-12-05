البنتاغون لا يستبعد إرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط

أعلن نائب وزير الدفاع الأمريكي جون رود، أن البنتاغون يدرس إرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط، مشيرا إلى تهديدات تثير قلق بلاده.

وقال رود أمام أعضاء الكونغرس اليوم الخميس: "بناء على ما نراه، وقلقنا إزاء التهديدات القائمة، فإنه من المحتمل أن نكون بحاجة إلى تكييف وجودنا العسكري".

وأضاف: "نحن ندرس ذلك دائما بناء على الأوضاع المتعلقة بالتهديدات في الشرق الأوسط... وأبلغني وزير الدفاع بأنه يعتزم إجراء تغييرات في ما يخص وجود قواتنا هناك".

ويأتي ذلك بعد يوم من نفي البنتاغون صحة تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، تحدث عن خطط واشنطن لإرسال 14 ألف عسكري إضافي إلى المنطقة.

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وأثارت تصريحات رود اليوم تساؤلات أعضاء الكونغرس، حيث أعرب السناتور الجمهوري جوش هاولي عن رغبته في الاستماع إلى إفادة وزير الدفاع مارك إسبر.

وقال هاولي: "أود أن أسمع منه تعليقا اليوم على هذه المسألة... وأود أن يكون ذلك علنيا، لأن البنتاغون قد أدلى بالعديد من التصريحات العلنية المتناقضة".

وفي سياق متصل، قال مسؤولون أمريكيون طلبوا عدم كشف أسمائهم في حديث لوكالة "رويترز" إن الولايات المتحدة تدرس إرسال آلاف العسكريين إلى الشرق الأوسط لردع إيران، ولكن لم يتخذ أي قرار بهذا الشأن، ولا يزال الموقف قابلا للتغيير.

وأشار المسؤولون إلى أن هناك معلومات استخباراتية حول أن إيران تعيد نشر قواتها وأسلحتها خلال الشهر الأخير.

المصدر: "رويترز"