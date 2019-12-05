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مقتل 11 وإصابة نحو 100 في انفجار أسطوانات غاز بقاعة للأعراس في مدينة سقز غرب إيران (صور وفيديو)

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مقتل 11 وإصابة نحو 100 في انفجار أسطوانات غاز بقاعة للأعراس في مدينة سقز غرب إيران (صور وفيديو)
من موقع الحادث
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أفاد مراسلنا بمقتل 11 شخصا وإصابة نحو 100 آخرين جراء انفجار خمس أسطوانات غاز داخل قاعة للأعراس في مدينة سقز بإقليم كردستان غرب إيران.

وقال التلفزيون الإيراني إن بين القتلى عدد كبير من النساء والأطفال.

من جانبه أكد نائب حاكم إقليم كردستان للشؤون الأمنية والسياسية أن الانفجار ناجم عن تسرب في مدفأة للغاز في قاعة الأعراس بالمدينة، مشيرا إلى أن ثلاثة من المصابين بحالة صحية حرجة.

المصدر: وكالات

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