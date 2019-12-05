طهران: نتفاوض مع موسكو حول سبل تنفيذ مشروع النظائر المستقرة في منشأة "فوردو"

أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن المباحثات مع موسكو حول سبل تنفيذ المشروع البحثي الإيراني الروسي المشترك لإنتاج النظائر المستقرة في منشأة "فوردو" لا تزال جارية بعد تعليقه.

وأكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي اليوم الخميس، أن إيران تتفاوض مع الجانب الروسي من أجل إزالة "مشكلة تقنية" ناجمة عن استئناف الجانب الإيراني تخصيب اليورانيوم في المنشأة المذكورة ضمن المرحلة الرابعة من خفض التزاماتها النووية.

وكانت شركة "روس آتوم" الروسية الحكومية للطاقة الذرية قد أعلنت في وقت سابق اليوم، أنها علقت أعمال تعديل مجموعتين من أجهزة الطرد المركزي الغازي في "فوردو" بسبب استحالة مراعاة معايير إنتاج النظائر للأغراض الطبية في ظروف تلوث الهواء والمعدات في "فورودو" إثر استئناف إيران تخصيب اليورانيوم هناك.

وتنص الصفقة النووية المبرمة بين إيران والسداسية الدولية في 2015 والتي انسحبت منها الولايات المتحدة بشكل أحادي في مايو 2018، على تحويل منشأة "فوردو" النووية إلى مركز أبحاث سلمية يتسنى فيه إنتاج النظائر المستقرة للأغراض الطبية.

وبموجب اتفاق وقعته موسكو وطهران عام 2016 تقوم "روس آتوم" عبر شركتها الفرعية "روس آتوم تفيل" للوقود بتعديل مجموعتين من أجهزة الطرد المركزي الغازي في "فوردو" لتمكين إيران من إنتاج النظائر المستقرة لعنصري التيلوريوم والزينون.

المصدر: وكالات