مواقع إيرانية: قتيل وأربعة جرحى بهجوم مسلح على مقهى في شارع خاتم الأنبياء جنوب طهران

أفادت مواقع إيرانية بمقتل شخص وإصابة أربعة آخرين بهجوم مسلح استهدف مقهى في شارع خاتم الأنبياء جنوبي العاصمة طهران.

وحسب المصادر نفسها فإن مسلحين هاجموا المقهى وأطلقوا الرصاص عشوائيا في شارع خاتم الأنبياء وحطموا نوافذ بعض السيارات المارة والمتوقفة.

من جانبها قالت وكالة فارس للأنباء إن أحد الجرحى طفل في الثانية عشرة من عمره، وأضافت أن الحادث ليس إرهابيا إنما ناجم عن خلاف قبلي.

المصدر: وكالات + RT