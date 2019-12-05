واشنطن تفرض عقوبات على أفراد وشركات روسية بتهم تتعلق بالأمن السيبراني

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات على عدد من الأفراد والشركات الروسية، متهمة إياها بنشاط سيبراني خبيث تسبب بأضرار مادية.

وحسب بيان لوزارة الخزانة الأمريكية، صدر اليوم الخميس، فإن العقوبات تستهدف 17 فردا و7 كيانات، يقال إنهم على صلة بشركة "Evil Corp"، التي تعتبرها الولايات المتحدة "منظمة إجرامية روسية تعمل في المجال السيبراني، ومسؤولة عن تطوير ونشر برمجيات "Dridex" الخبيثة.

وأشارت الوزارة الأمريكية إلى أن نشاط شركة "Evil Corp" ألحق أضرارا تقدر بأكثر من 100 مليون دولار.

ومن بين المواطنين الذين فرضت عليهم العقوبات، المدعوان مكسيم ياكوبيتس وإيغور توراشيف، اللذان تتهمهما واشنطن بـ"الاحتيال والنشاط الخبيث في المجال السيبراني".

وأعلنت السلطات الأمريكية مكافأة قدرها 5 ملايين دولار مقابل معلومات تساعد في إلقاء القبض على ياكوبيتس، الذي تتهمه واشنطن بمحاولة سرقة 220 مليون دولار من الحسابات المصرفية.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الفيروس الذي استخدمه ياكوبيتس يعتبر "الأكثر أضرارا" خلال السنوات العشر الأخيرة.

المصدر: وكالات