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البيت الأبيض ردا على مطالبة بيلوسي بعزل ترامب: عليها والنواب الديمقراطيين أن يشعروا بالخجل

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البيت الأبيض ردا على مطالبة بيلوسي بعزل ترامب: عليها والنواب الديمقراطيين أن يشعروا بالخجل
Reuters JRB
رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي
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رفض البيت الأبيض تصريحات رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي التي أدلت بها اليوم، وقالت فيها إنها وجهت تعليمات للمجلس لصياغة مواد عزل الرئيس دونالد ترامب.

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وكتبت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام في "تويتر": "على بيلوسي والنواب الديمقراطيين أن يشعروا بالخجل... دونالد ترامب لم يفعل شيئا سوى قيادة بلادنا نحو اقتصاد مزدهر وخلق المزيد من الوظائف وجعل الجيش أقوى... الأبيض يتطلع إلى محاكمة عادلة في مجلس الشيوخ".

وكانت بيلوسي قد أشارت في وقت سابق من اليوم إلى أن "أفعال الرئيس انتهكت الدستور بشكل خطير"، مضيفة أن الحقائق التي تدين ترامب "لا جدل فيها، فقد أساء استغلال سلطته من أجل مصلحته السياسية الخاصة على حساب أمننا القومي".

المصدر: "تويتر" + "رويترز"

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