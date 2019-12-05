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أردوغان: سنعقد القمة الرباعية الثانية حول سوريا في فبراير

أخبار العالم

أردوغان: سنعقد القمة الرباعية الثانية حول سوريا في فبراير
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لقاء جمع زعماء تركيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا في قمة رباعية حول سوريا
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستستضيف القمة الثانية حول سوريا بحضور قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا وتركيا في فبراير المقبل.

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أردوغان: القمة الرباعية حول سوريا في لندن كانت جيدة للغاية
أردوغان: القمة الرباعية حول سوريا في لندن كانت جيدة للغاية

وقال أردوغان اليوم الخميس لرؤساء وسائل الإعلام التركية في لندن: "لقد قررنا عقد قمة رباعية كهذه مرة واحدة في السنة على الأقل، وأجمعنا على أن القمة الثانية ستنعقد في فبراير باسطنبول".

والتأمت قمة القادة الأربعة الأولى حول سوريا الثلاثاء الماضي على هامش اجتماعات حلف الناتو في لندن، حيث وصف الرئيس التركي نتائج الاجتماع الذي جمعه بالمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بأنه كان "جيدا جدا".

المصدر: وكالات

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