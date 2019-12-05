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انتقادات حادة لزوجة ترامب بسبب تعليقاتها حول ضرورة إبعاد الأطفال عن السياسة

أخبار العالم

انتقادات حادة لزوجة ترامب بسبب تعليقاتها حول ضرورة إبعاد الأطفال عن السياسة
Reuters AF/ems/ZWO
ميلانيا ترامب برفقة أطفال
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هاجم العديد من المغردين على "تويتر" ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسبب تعليقات دافعت فيها عن ابنها بارون، ودعت إلى إبقائه بعيدا عن السياسة.

وكانت ميلانيا كتبت في تغريدة أن "القاصر يستحق الخصوصية ويجب أن يبقى بعيدا عن المشاحنات السياسية".

وجاء هذا التعليق ردا على أستاذة جامعية استذكرت بارون ابن ميلانيا ذي الـ13 سنة، واستشهدت به على سبيل المزاح أثناء إدلائها بشهادتها في الكونغرس.

وقالت الأستاذة الجامعية باميلا كارلان: "الدستور ينص على عدم وجود ألقاب للنبلاء... وحين يسمي الرئيس ابنه بارون، فهو لا يمكنه أن يجعله بارونا بالفعل"، ما دفع الحضور للضحك أثناء جلسة الكونغرس.

ولاقت تعليقات سيدة الولايات المتحدة الأولى بخصوص إبعاد القصّر عن النقاش السياسي انتقادات لاذعة من المغردين الذين وصفوها بـ"المنافقة"، وذكروها بأنه تحت إدارة زوجها "تم فصل آلاف الأطفال عن ذويهم على الحدود مع المكسيك، ووضعهم في مراكز احتجاز تشبه الأقفاص".

كما تداول آلاف المغردين تدوينات ذكّروا فيها ميلانيا بحقيقة أن زوجها تهجم لفظيا على الناشطة السويدية غريتا تونبرغ التي تبلغ من العمر 16 سنة، بسبب مناصرتها للقضايا البيئية.

المصدر: "نيوزويك" + "تويتر"

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