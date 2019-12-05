قبرص تطالب محكمة العدل الدولية بحمايتها من تركيا

قال الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس اليوم الخميس، إن بلاده طلبت من محكمة العدل الدولية في لاهاي، حماية حقوقها في الثروات الباطنية البحرية، التي تنازعها تركيا السيادة عليها.

وأضاف أن بلاده ملتزمة بحماية حقوقها السيادية بكل الوسائل القانونية الممكنة.

وقال أناستاسياديس، إن قبرص سعت لتوجيه مذكرة بنواياها للسفارة التركية في أثينا لكنها لم تقبلها، وأضاف "لذلك أرسلت في وجهة أخرى".

وتابع الرئيس القبرصي: "هناك دليل على تسلمها، وهذا يعطي قبرص حق التظلم".

والدولتان على خلاف على مناطق بحرية حول الجزيرة، وأعطت حكومة قبرص تراخيص لشركات دولية للتنقيب عن النفط والغاز في تلك المنطقة.

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وتقول تركيا التي لا تربطها علاقات دبلوماسية مع الحكومة القبرصية المعترف بها دوليا، إن نيقوسيا إما ليس لها حق منح تراخيص، أو إن بعض المناطق تتعدى على الجرف القاري التركي، وأرسلت أنقرة سفن تنقيب خاصة بها للجزيرة.

المصدر: وكالات