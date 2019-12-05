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"كاموري" يتسبب في مصرع 13 شخصا بالفلبين (صور + فيديو)

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Reuters EAL/TC
آثار إعصار كاموري في الفيليبين
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قتل 13 شخصا على الأقل هذا الأسبوع في الفلبين جراء مرور الإعصار الاستوائي "كاموري"، وفق حصيلة جديدة أعلنت عنها سلطات البلاد اليوم الخميس.

وتسبب الإعصار الذي ضرب شمال البلاد بين الاثنين ومساء الأربعاء، بدمار العديد من المنازل وسقوط الكثير من الأشجار، كما أدى إلى إغلاق مطار العاصمة لمدة 12 ساعة.

وكشف المتحدث باسم "الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث"، مارك تيمبال، لوكالة "فرانس برس" أن "هذه الحصيلة يمكن أن ترتفع أكثر، لكننا نأمل ألا يحصل ذلك".

Reuters
دمار إعصار كاموري

وأجلي مئات الآلاف من سكان المناطق التي كان من المتوقع أن يضربها الإعصار قبل وصوله، ما أسهم في إنقاذ حياتهم وفق السلطات.

Reuters
دمار إعصار كاموري

ومن المقرر أن يقوم رئيس الجمهورية، رودريغو دوتيرتي، اليوم الخميس، بزيارة إلى منطقة بيكول في جنوب شرق جزيرة لوزون، أكبر جزر البلاد، والتي كانت أول منطقة يضربها الإعصار.

المصدر: وكالات

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