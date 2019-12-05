سفير الصين يحذر من "قوى مدمرة" تحاول تقويض علاقات بلاده مع أمريكا

حذر سفير الصين لدى أمريكا يوم الأربعاء، من قوى اتهمها بالسعي للوقيعة بين بلاده والولايات المتحدة، دون أن يدلي بأي تفاصيل، لكنه قال إن الدولتين تحاولان حل خلافاتهما بشأن التجارة.

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وقال السفير تسوي تيانكاي خلال عشاء استضافه مجلس التجارة الأمريكي الصيني، إن العلاقات الأمريكية الصينية تمر بمفترق طرق خطير بسبب الخلافات التجارية، لكنه أوضح أنه من الممكن العودة إلى مسار أفضل.

وأضاف: "في الوقت نفسه علينا الحذر من أن بعض القوى المدمرة تستغل الخلاف التجاري الراهن عبر استخدام خطاب متطرف...".

وحث الشركات الأمريكية والصينية الحريصة على توسيع التجارة بين الدولتين على الوقوف ضد ما وصفها بمساع "لنشر العداوة بل وخلق صراع بيننا" بالإضافة إلى نشر "أخبار كاذبة" عن الأوضاع في كل‭‭‭‭ ‬‬‬‬من هونغ كونغ وشينجيانغ، وهي منطقة مضطربة في غرب الصين تقطنها أقلية كبيرة من مسلمي الأويغور يقول بعض المسؤولين الأمريكيين إنهم ضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان.

وتأتي تصريحات السفير الصيني بعد يوم من تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن اتفاقا مؤقتا للتجارة طال انتظاره مع الصين قد يتأجل إلى ما بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر 2020 ووسط تحركات بالكونغرس الأمريكي للتدخل في شؤون الصين عن طريق سن قوانين لدعم الاحتجاجات في هونغ كونغ وتأجيج قضية الأويغور.

المصدر: "رويترز"