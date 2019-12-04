بيونغ يانغ تحذر مجلس الأمن من أي مناقشة لموضوع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية

حذرت كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، من أن أي مناقشة لموضوع حقوق الإنسان في أراضيها ستكون "استفزازا خطيرا" سترد بيونغ يانغ عليه "بشكل قوي".

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وجاء هذا التحذير في رسالة كتبها مندوب كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة، كيم سونغ، وسط تصريحات دبلوماسيين بأن عددا من الدول الأعضاء بالمجلس تخطط لتقديم طلب بعقد اجتماع، هذا الشهر، لمناقشة حالة حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.

واعتبر كيم، في رسالته، أن مثل هذا الاجتماع سيعتبر "تآمرا ووقوفا إلى جانب سياسة الولايات المتحدة المعادية، التي من شأنها أن تقوض عملية خفض التوترات في شبه الجزيرة الكوريا وتسوية الملف النووي، بدلا من أن تسهم في إنجاحها".

المصدر: رويترز