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بومبيو يبحث مع نتنياهو مواجهة نفوذ إيران في المنطقة

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بومبيو يبحث مع نتنياهو مواجهة نفوذ إيران في المنطقة
Twitter @SecPompeo
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أنه بحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مواجهة نفوذ إيران في المنطقة ومسائل أمن إسرائيل.

وكتب بومبيو في تغريدة على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "أجرينا مع نتنياهو لقاء مثمرا آخر مساء اليوم في لشبونة".

وأضاف: "بحثنا الجهود لمواجهة نفوذ إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة وأهمية التعاون الاقتصادي مع الشركاء في المنطقة وغيرها من الأمور المتعلقة بأمن إسرائيل".

من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي في مستهل اللقاء: "بوركنا بأن الرئيس ترامب يقود سياسة متسقة تمارس الضغط على إيران. إيران تزيد من حدة عدوانها في المنطقة، حتى الآن عندما ندلي بتصريحاتنا هنا. إنهم يتحدوننا من كل من إيران والعراق وسوريا ولبنان وغزة واليمن ونحن نتعامل مباشرة مع هذا العدوان".

وأشار إلى أن "التعاون الإسرائيلي الأمريكي ضروري لهذه الجهود التي تخدم أهداف دول كثيرة في المنطقة. هذا سيكون الموضوع الأول الذي سأطرحه أثناء محادثاتنا، بما في ذلك القدرة على تعزيز دفاعنا المشترك ودفعه قدما".

وقدم نتنياهو الشكر للولايات المتحدة على اعتبارها المستوطنات الإسرائيلية شرعية، معتبرا أن ذلك "يدفع عملية السلام قدما"، لأن السلام "يجب أن يكون مبنيا على الحقيقة وليس على الكذب"، حسب تعبيره.

المصدر: RT

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