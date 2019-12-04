كارثة فوكوشيما تلقي بظلالها على أولمبياد اليابان

أعلنت منظمة السلام الأخضر الدولية عن رصدها بؤر إشعاع مرتفع قرب موقع رياضي في محافظة فوكوشيما اليابانية، ستبدأ منه الشعلة الأولمبية رحلتها في أراضي البلاد.

وأوضحت المنظمة أن مستوى الإشعاع في عدة أماكن قرب ملعب "قرية جي" الواقع على بعد 20 كيلومترا عن محطة فوكوشيما النووية، يبلغ 1.7 ميكروسيفرت في الساعة على ارتفاع متر واحد فوق سطح الأرض، مقارنة مع 0.23 ميكروسيفرت مسموح بها حسب المعايير الوطنية، فيما لا يتجاوز مستوى الإشعاع العادي في العاصمة طوكيو 0.04 ميكروسيفرت في الساعة.

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ويبلع مستوى الإشعاع على سطح الأرض في تلك "النقاط الساخنة" 71 ميكروسيفرت في الساعة.

ودعت المنظمة الدولية السلطات اليابانية إلى إجراء فحوصات إشعاعية جديدة في المنطقة ومواصلة عمليات التنظيف في المحافظة التي تحولت عام 2011 إلى مسرح أكبر كارثة نووية شهدها العالم في القرن الـ 21.

وأعلنت وزارة البيئة اليابانية أن المنطقة "آمنة بشكل عام"، مؤكدة أنها تتفاوض مع المجتمعات المحلية بغية إجراء فحوصات جديدة فيها، قبل الألعاب الأولمبية التي ستفتتح في 24 يوليو العام المقبل.

من جانبها، ذكرت إدارة ملعب "قرية جي" على موقعه الرسمي، اليوم الأربعاء، أن مؤشرات الإشعاع لا تتجاوز الآن الحدود المسموح بها، فيما أعلنت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية التي تشغل محطة فوكوشيما أنها قامت بتنظيف تلك البؤر بعد تلقيها بلاغا من وزارة البيئة أمس.

وتنوي حكومة طوكيو استخدام الألعاب الأولمبية القادمة لإظهار نجاح مساعيها لمعالجة الأضرار الناجمة عن كارثة فوكوشيما، ومن المقرر أن تنطلق رحلة الشعلة الأولمبية في الأراضي اليابانية من "قرية جي" شهر مارس المقبل.

المصدر: أ ف ب