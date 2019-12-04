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هنغاريا: سنمنع أوكرانيا من الانضمام إلى الناتو

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هنغاريا: سنمنع أوكرانيا من الانضمام إلى الناتو
Reuters STAFF
وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو
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أعلن وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، أن بلاده ستمنع أوكرانيا من الانضمام إلى حلف الناتو بسبب "قانون التعليم" الأوكراني الذي يحد من فرص الأقليات للتعلم بلغاتها.

وقال سيارتو على هامش قمة الناتو في بريطانيا، اليوم الأربعاء: "لا نطلب أي حقوق إضافية للهنغاريين في منطقة ما وراء الكاربات (غربي أوكرانيا)، وإنما فقط الحقوق التي كانت لديهم من قبل".

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وأكدت هنغاريا "انفتاحها" على التشاور مع أوكرانيا حول هذا الموضوع.

واعتبرت هنغاريا أن القانون الأوكراني حول التعليم، الصادر في عام 2017، ينتهك حقوق الأقلية الهنغارية بمناطق غرب أوكرانيا، التي يقطنها نحو 150 ألفا من الهنغاريين.

من جهتها، تنفي أوكرانيا حدوث أي تضييق لحقوق الأقليات بسبب القانون المذكور.

المصدر: رويترز

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