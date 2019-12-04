ستولتنبرغ: "إس-400" الروسية المنتشرة في تركيا لن تدمج في شبكة الناتو للدفاع الجوي

صرح أمين عام الناتو، ينس ستولتنبرغ، بأن المنظومات الصاروخية "إس-400" التي اشترتها تركيا من روسيا لا يمكن دمجها أبدا في شبكة الدفاع الجوي المشتركة لدول الحلف.

وقال ستولتبرغ للصحفيين في مؤتمر صحفي أجراه، اليوم الأربعاء، في ختام أعمال قمة زعماء دول الناتو في لندن، إن "المنظومات الروسية لن يتم دمجها في الدفاع الجوي المشترك للحلف، لأن هذه المنظومات بالطبع لا يمكن أن تعمل مع أنظمة الناتو".

وأكد ستولتنبرغ أن الكثير من دول الناتو تشعر بالقلق بسبب قرار تركيا استخدام "إس-400" الروسية رغم اعتراض الولايات المتحدة على ذلك، مشددا على أن "إس-400" ستعمل بصورة مستقلة عن الدفاعات الجوية للناتو دون دمجهما.

مع ذلك، أشار ستولتنبرغ إلى أن المفاوضات الأمريكية - التركية بشأن تخلي أنقرة عن المنظومات الروسية لصالح مثيلاتها الأمريكية من طراز "باتريوت" لا تزال جارية، مؤكدا أن الحلف يعمل من أجل إيجاد حل للمسألة الخلافية.

من جانبه، قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم في مؤتمر صحفي له، إن مسألة شراء تركيا "إس-400" لم تبحث في قمة الناتو المنعقدة.

وكان إصرار أنقرة على اقتناء "إس-400" التي بدأت روسيا بتوريدها إلى تركيا منتصف يوليو الماضي، أحد أسباب تأزم علاقاتها مع واشنطن. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ستشغل صواريخ "إس-400" بشكل كامل في أبريل 2020، رغم مطالب واشنطن بتبديلها بـ"باتريوت" الأمريكية.

المصدر: وكالات