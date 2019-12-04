مسؤولون أمريكيون: مخاوف من هجوم إيراني محتمل بعد رصد تحركات مشبوهة في المنطقة

ذكر مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية أن تقارير استخباراتية جديدة حذرت من تهديد إيراني محتمل يواجهه عسكريو الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مسؤولين اثنين في البنتاغون تأكيدهما أن معلومات استخباراتية متطابقة تم جمعها، خلال نوفمبر الماضي، من قبل الجيش والأجهزة الاستخباراتية، أكدت وجود "تهديد إيراني محتمل للقوات والمصالح الأمريكية في المنطقة"، دون الكشف عن طبيعة هذه المعلومات.

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وأوضح المسؤولان أن الولايات المتحدة رصدت في الأسابيع القليلة الماضية تحركات مقلقة لقوات وأسلحة إيرانية أثارت مخاوف واشنطن من أنها ربما تأتي استعدادا لشن هجوم محتمل بأمر من طهران.

وشدد المسؤولان على أن هذه المعلومات تم جمعها عبر قنوات عسكرية واستخباراتية مختصة ولا علاقة لها مع المشاكل السياسية التي يواجهها الرئيس، دونالد ترامب، في ظل تحقيق العزل الجاري بحقه، ومن غير الواضح ما إذا تم إطلاع سيد البيت الأبيض على تلك التقارير.

كما يشعر المسؤولون الأمريكيون، حسب "سي إن إن"، بشكوك كبيرة حول ما إذا كانت الاضطرابات الاجتماعية الأخيرة في إيران ستؤثر على اتخاذ سلطات الجمهورية الإسلامية قرارا بشأن الهجوم المحتمل المزعوم.

وصرحت المتحدثة باسم البنتاغون، ريبيكا ريبريتش، للشبكة بأن الولايات المتحدة تتابع عن كثب أنشطة السلطات الإيرانية وعسكرييها والتنظيمات المرتبطة بها في المنطقة، مضيفة: "نحن في وضع جيد للدفاع عن القوات والمصالح الأمريكية إذا ما اقتضت الحاجة".

المصدر: سي إن إن