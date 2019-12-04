أطباء يحذرون من تدهور صحة ترامب العقلية ومن "نزواته التدميرية" بسبب إجراءات عزله

دعا خبراء صحة عقلية أمريكيون اللجنة القضائية بمجلس النواب إلى الأخذ بعين الاعتبار الحالة العقلية "الخطيرة" للرئيس، دونالد ترامب، الناجمة عن "شعوره الهش بقيمته الذاتية".

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وقال البروفيسور باندي لي، والبروفيسور جون زينر، والدكتور جيرولد بوست في بيان موجه للجنة: "نتكلم في هذا الوقت بالذات لأننا مقتنعون بأنه، ومع اقتراب وقت عزله المحتمل، دونالد ترامب مرشح بشكل كبير لأن يصير خطيرا بصورة أكبر، وأن يشكل تهديدا لأمن بلدنا".

وحذر البيان من أن "عدم القدرة على تتبع أو فهم الجوانب النفسية لعزل الرئيس ترامب، قد يؤدي إلى نتائج وخيمة".

وأضاف: "نناشد الكونغرس أن يأخذ مؤشرات الخطر هذه على محمل الجد، وأن يحد من نزواته التدميرية. نحن وغيرنا الكثير متاحون لتزويدكم بالتوصيات ذات الصلة، كما أننا مستعدون لتثقيف الجمهور في هذا الشأن من أجل تعزيز أمننا الجماعي".

ومن المتوقع أن يتم تسليم البيان للجنة القضائية بمجلس النواب غدا الخميس، مرفقا بعريضة بها 350 توقيعا من أخصائيي الصحة العقلية.

المصدر: "الإندبندنت"