إيطاليا.. اعتقال 32 شخصا في حملة ضد المافيا النيجيرية (صور + فيديو)

قالت الشرطة الإيطالية، يوم الثلاثاء، إنها اعتقلت 32 شخصا في أكبر مداهمة على الإطلاق في البلاد ضد عناصر المافيا النيجيرية.

وأفادت وسائل الإعلام الإيطالية بأن "العملية ضد المافيا النيجيرية أدت إلى أكبر عدد من الاعتقالات شهدته البلاد".

وأشارت إلى أن المشتبه بهم اعتقلوا في جميع أنحاء إيطاليا، فيما تم القبض على عدد قليل منهم بعد فرارهم إلى ألمانيا وفرنسا وهولندا ومالطا.

Polizia di Stato e DDA di Bari: operazione internazionale contro la mafia nigeriana: Su ordine della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Bari, la Polizia di S ... Leggi tutto https://t.co/jo9ZhHnfEv#PoliziaPenitenziaria#Carcere#Carceripic.twitter.com/jtglmt1Lcp — Polizia Penitenziaria (Sostenitori) (@Penitenziaria1) 3 декабря 2019 г.

Nuova operazione contro la mafia nigeriana in Puglia. Sgominate due bande che si contendevano estorsioni e sfruttamento della prostituzione. Le indagini sono partite dalle denunce di alcuni richiedenti asilo del Cara di Bari pic.twitter.com/My8hyYB4zR — Tg3 (@Tg3web) 3 декабря 2019 г.

وكان المدعي العام لمكافحة المافيا والإرهاب في إيطاليا، فيديريكو كافييرو دي راو، قد صرح بأن المافيا النيجيرية أصبحت الأقوى في عالم الجريمة ببلاده، مؤكدا أنها تنتشر بجميع الأقاليم تقريبا.

وأضاف أنها تنتشر في كل بلدان أوروبا أيضا، مشيرا إلى أنها تمتلك قاعدة قوية جدا في بلد المنشأ.

وجاءت تصريحات المسؤول الإيطالي خلال جلسة استماع أمام لجنة "شنغن" البرلمانية، في سياق دراسة استقصائية حول "إدارة ظاهرة الهجرة في منطقة شنغن، مع إشارة خاصة إلى الاتفاقية الحالية لمنطقة التأشيرة الموحدة، ومراقبة ومنع أنشطة الاتجار بالمهاجرين وبالبشر عبر الحدود".

هذا، وصرح فيديريكو كافييرو دي راو، بأن هناك مناطق نفوذ حددتها العصابات النيجيرية، والتي تبدو في الوقت الحالي غير مرتبطة ببعضها البعض، مشيرا إلى أن "إحدى الحالات الأخيرة التي لا تزال قيد التحقيق، يمكنها إبراز أن هناك مسؤولا موحدا عن الشبكة".

المصدر: وكالات