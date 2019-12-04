نتنياهو قبيل مناقشة إيران وضم غور الأردن مع بومبيو: على دول أوروبية الخجل من نفسها

أعلن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو أن ملفي مواجهة إيران واعتراف واشنطن بسيادة تل أبيب على غور الأردن سيتصدران أجندة مفاوضاته في لشبونة مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وذكر رئيس وزراء إسرائيل للصحفيين، صباح اليوم الأربعاء، لدى مغادرته البلاد، في أول زيارة له إلى البرتغال منذ عام 1996، أن مفاوضاته مع بومبيو ستأتي مواصلة للمكالمة الهاتفية التي أجراها الأحد الماضي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وستتركز على ملف إيران وموضوعين آخرين، هما تشكيل حلف دفاعي مع الولايات المتحدة، والاعتراف الأمريكي المستقبلي بضم إسرائيل المتوقع لغور الأردن.

وشن رئيس الوزراء الإسرائيلي هجوما جديدا على إيران، مشيدا بـ"الضغوط الهائلة" التي تمارسها إدارة ترامب على الجمهورية الإسلامية.

وقال نتنياهو إن "الإمبراطورية الإيرانية تهتز"، مشيرا إلى المظاهرات في إيران والعراق ولبنان، وادعى أن "لدى إيران طموحات لتطوير قنابل نووية وصواريخ باليستية عالية الدقة يجب التصدي لها من خلال تكثيف الضغط على طهران".

ووجه رئيس حكومة إسرائيل بهذا الصدد انتقادات شديدة اللهجة إلى ست دول أوروبية (فنلندا وبلجيكا والدنمارك وهولندا والنرويج والسويد) أعلنت مؤخرا عن انضمامها إلى آلية "إنستيكس" للتعامل التجاري مع إيران، مشددا على أن هذه الدول "تضعف العقوبات الأمريكية، بدلا عن تعزيزها".

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واتهم نتنياهو الدول الأوروبية المذكورة بدعم حكومة إيران في وقت "يخاطر فيه أناس بحياتهم ويموتون في شوارع طهران"، وقال إن على تلك الدول أن "تخجل من نفسها" لـ"تصرفاتها غير العادلة".

المصدر: RT