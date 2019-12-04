ماكرون يعلق مجددا على "الموت السريري" للناتو

دافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تصريحه بأن حلف شمال الأطلسي يمر بحالة "موت سريري" معتبرا أنه أثار "نقاشا مناسبا" بشأن اتجاه الحلف.

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وقال ماكرون للصحفيين عند وصوله لاجتماع زعماء حلف شمال الأطلسي في واتفورد، ردا على سؤال فيما إذا لا يزال يصر على تصريحه المذكور الذي أثار الكثير من التعليقات، قال :"نعم بالتأكيد. إنه سمح (تصريحه) لنا في الواقع بإثارة بعض النقاشات الضرورية".

وذكر أن هذه النقاشات شملت "كيفية تحقيق سلام دائم في أوروبا وتحديد من يكون العدو".

وأضاف "لذلك اعتقد أن مسؤوليتنا هي توضيح أوجه الغموض التي قد تكون ضارة، وإدارة نقاش استراتيجي حقيقي. لقد بدأ ذلك، وهذا يرضيني".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انتقد أمس الثلاثاء تصريح ماكرون، حول "موت الحلف سريريا"، ووصفه بأنه "تصريح خطير وغير جدير بالاحترام"، مضيفا أن فرنسا هي أكثر الدول احتياجا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

المصدر: وكالات