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العدسات تلتقط ماكرون وترودو وجونسون وهم يسخرون من ترامب..؟ (فيديو)

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العدسات تلتقط ماكرون وترودو وجونسون وهم يسخرون من ترامب..؟ (فيديو)
رصد حديث جانبي لماكرو وترودو وجونسون
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رصدت عدسات المصورين حديثا جانبيا بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسي الوزراء البريطاني بوريس جونسون والكندي جاستن ترودو، خلال حفل أمس الثلاثاء بقصر باكنغهام في لندن.

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ويبدو أن الزعماء الثلاثة كانوا يتحدثون عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (بغيابه)، وفقا لصحيفة "The Sun" البريطانية، التي قالت إنهم لم يذكروه بالاسم، لكن أشاروا إلى اللقاءات الصحفية المطولة التي عقدها طوال اليوم.

وظهر في الفيديو جونسون وترودو وهما يتحدثان مع ماكرون عن سبب تأخر الأخير عن حفل الاستقبال المنعقد بمناسبة الذكرى الـ70 لحلف الناتو، ليكملا حديثهما بمزاح عن المؤتمر المطول الذي عقده ماكرون مع ترامب، دون إي أشارة لاسمه.

وسأل جونسون ماكرون: "هل هذا يكون سبب تأخرك؟"، ليرد عليه ترودو: "لقد تأخر(ماكرون) لأنه حضر مؤتمرا صحفيا مدته 40 دقيقة".

وأضاف رئيس الوزراء الكندي مازحا مع ماكرون: "من المؤكد أنك شاهدت تدلي فكي فريقه إلى الأرض".

المصدر: The Sun

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