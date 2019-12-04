شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في حفل استقبال أقامته الملكة البريطانية إليزابيث الثانية، على شرف الوفود المشاركة في قمة الناتو بلندن، بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس الحلف.

وحضر أردوغان الحفل المغلق الذي أقيم أمس الثلاثاء في قصر باكنغهام، مع عقيلته، أمينة أردوغان.

ورصدت عدسات المصورين لحظة دخول أردوغان وأمينة، التي كانت محجبة وبكامل أناقتها، للقصر متشابكي الأيدي.

ووصل الرئيس التركي إلى العاصمة البريطانية لندن لحضور أعمال قمة زعماء دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" التي تستغرق يومين.

Buckingham Sarayı’ndaki resepsiyondan görüntüler...

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak için İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kraliçe II. Elizabeth’in verdiği resepsiyona katıldı.

Resepsiyonda Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan eşlik etti pic.twitter.com/ESKUuX9Tht — ANKA Haber Ajansı (@ankahabera) December 4, 2019

المصدر: وكالات