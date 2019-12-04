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بريطانيا.. حضور لافت لعقيلة أردوغان بالحجاب في قصر باكنغهام (فيديو)

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بريطانيا.. حضور لافت لعقيلة أردوغان بالحجاب في قصر باكنغهام (فيديو)
Reuters
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعقيلته أمينة
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شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في حفل استقبال أقامته الملكة البريطانية إليزابيث الثانية، على شرف الوفود المشاركة في قمة الناتو بلندن، بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس الحلف.

وحضر أردوغان الحفل المغلق الذي أقيم أمس الثلاثاء في قصر باكنغهام، مع عقيلته، أمينة أردوغان.

ورصدت عدسات المصورين لحظة دخول أردوغان وأمينة، التي كانت محجبة وبكامل أناقتها، للقصر متشابكي الأيدي.

ووصل الرئيس التركي إلى العاصمة البريطانية لندن لحضور أعمال قمة زعماء دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" التي تستغرق يومين.

المصدر: وكالات

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