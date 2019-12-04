 
مباشر

إيران تعارض وجود قوات يابانية في مياه الخليج

أخبار العالم

إيران تعارض وجود قوات يابانية في مياه الخليج
Reuters
مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mu0m

قال نائب وزير الخارجية الإيرانية، عباس عراقجي، إن طهران تعارض حضور قوات عسكرية يابانية في مياه الخليج، ولا تزال بانتظار قرار طوكيو النهائي.

إقرأ المزيد
عراقجي: إيران ستعود إلى الالتزام بالاتفاق النووي عقب إلغاء الحظر
عراقجي: إيران ستعود إلى الالتزام بالاتفاق النووي عقب إلغاء الحظر

وأضاف عراقجي، اليوم الأربعاء، أن "حضور القوات الأجنبية لن يجلب الأمن والاستقرار إلى مياه الخليج"، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، بموقف طهران من حضور القوات اليابانية إلى مياه الخليج.

من جهة أخرى، أكد نائب وزير الخارجية الإيرانية على أن: "خطوة إيران المقبلة في تقليص الالتزامات النووية ستشمل الحد من رقابة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وتابع: "في حال لم تنتفع إيران من الاتفاق النووي ستقدم على خطوة جديدة في تقليص التزاماتها النووية والتي تشمل الحد من رقابة مفتشي الوكالة الدولية".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا