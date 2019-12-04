ترامب يطرح مواقف متناقضة حول دعم واشنطن لمظاهرات إيران

طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلسلة مواقف متضاربة إزاء موقف الولايات المتحدة من المظاهرات الشعبية التي اندلعت في إيران الشهر الماضي احتجاجا على رفع أسعار البنزين.

وذكر ترامب، أمس الثلاثاء، أثناء اجتماع مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على هامش قمة الناتو في لندن، ردا على سؤال من الصحفيين عما إذا كانت الولايات المتحدة تدعم تلك المظاهرات، ذكر: "لا أود التعليق على ذلك، لكن الجواب لا. لكنني لا أود التعليق على ذلك".

وجاء هذا الكلام في تناقض واضح مع تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي كتب على حسابه في "تويتر" الأسبوع الماضي: "كما قلت للشعب الإيراني منذ سنة ونصف، الولايات المتحدة معكم".

The United States of America supports the brave people of Iran who are protesting for their FREEDOM. We have under the Trump Administration, and always will! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 3, 2019

وسرعان ما تخلى ترامب عن صريحه أثناء لقائه مع ماكرون، إذ شدد في مستهل اجتماعه مع رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، على أن إدارته "تدعم، وكانت تدعم منذ البداية، الشعب الإيراني الذي يمر بمرحلة صعبة للغاية"، موضحا أن موقفه السابق يخص الدعم المالي فقط، غير أنه لا يستبعد ذلك أيضا في المستقبل.

إقرأ المزيد

وبالتزامن مع ذلك تقريبا نُشرت على حساب ترامب في "تويتر" رسالة تنص على أن "الولايات المتحدة الأمريكية كانت وستظل دائما تدعم الشعب الإيراني الشجاع الذي يتظاهر من أجل حريته".

المصدر: بوليتيكو