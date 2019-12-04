لقاء بين ماكرون وميلانيا ترامب "فيديو"

انتهى اليوم الذي وجه فيه الرئيس الأمريكي انتقادات شرسة لنظيره الفرنسي بمصافحة حارة بين سيدة أمريكا الأولى ميلانيا وإيمانويل ماكرون في شارع لندن المظلم الشهير على مرأى دونالد ترامب.

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ورصدت عدسة الصحفيين، أمس الثلاثاء، ماكرون وميلانيا وهما يتبادلان النظرات ويتشابكان الأيادي لفترة طويلة بعد مغادرتهما السيارة، بينما كان ترامب يراقب من بعيد بهدوء، في نهاية يوم شهد سلسلة من الأحداث خلال قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" التي تعقد في لندن على مدى يومين.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، جاءت مصافحة ماكرون بيديه الاثنتين ليد ميلانيا شديدة الحرارة، ومدة المصافحة كانت أطول من تلك التي جرت بينه وترامب، لتوحي الصور بأن هناك قضايا جانبية عميقة تتم مناقشتها بين سيد الإليزيه وسيدة البيت الأبيض.

وتمت المصافحة في أحد الشوارع المشهورة في لندن، قبل الدخول إلى حفل استقبال الملكة إليزابيث، الذي أقامته في قصر باكنغهام للزعماء الحاضرين في قمة الناتو بلندن.

وكان ترامب قد انتقد بشدة ماكرون، في الذكرى السبعين لتأسيس حلف شمال الأطلس، بشأن تصريح الأخير حول "وفاة الناتو سريريا".

وقال ترامب إنه لا أحد بحاجة للناتو أكثر من فرنسا، وأمريكا هي الطرف الأقل استفادة من الحلف​​​، مشددا على أن تصريح ماكرون المذكور خطير وغير جدير بالاحترام.

المصدر: ديلي ميل