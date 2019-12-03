البيت الأبيض: تقرير الديمقراطيين لم يقدم أي أدلة

أعلن البيت الأبيض أن تقرير لجنة شؤون الاستخبارات لمجلس النواب حول قضية عزل الرئيس، دونالد ترامب، لم يقدم أي أدلة على ارتكاب الرئيس أي مخالفة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، ستيفاني غريشام، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن رئيس لجنة شؤون الاستخبارات آدم شيف يقود "عملية زائفة أحادية الجانب".

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وأضافت أن "هذا التقرير لا يعكس شيئا إلا خيبة أملهم. ويبدو تقرير شيف كأنه مزاعم مدون من القبو، يحاول إثبات شيء، فيما لا توجد هناك أي أدلة".

وجاء ذلك تعليقا على التقرير الذي نشرته لجنة شؤون الاستخبارات لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، حول التحقيق مع دونالد ترامب.

ويتهم التقرير الرئيس ترامب بتجاوز صلاحياته والعمل من أجل مصلحة سياسية شخصية، واستدراج "تدخل أجنبي" في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة.

المصدر: وكالات