نائب إيراني: سنستجوب وزير النفط وسنقدم شكوى ضده إلى السلطات القضائية

صرح النائب الإيراني محمد جواد أبطحي، اليوم الثلاثاء، بأن نواب البرلمان يعدون لاستجواب وزير النفط بيجن زنغنه، مضيفا أنهم أعدوا شكوى ضده لتقديمها إلى السلطات القضائية الأسبوع المقبل.

وتنص الشكوى على أن وزير النفط ألحق بخزانة الدولة أضرارا مادية بالغة، داعية السلطات القضائية إلى محاسبته.

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وقال النائب في تصريح لوكالة "أنباء فارس"، إن توقيع الحكومة عقد نفط مع شركة "توتال" الفرنسية على الرغم من سوابق تعامل هذه الشركة مع طهران في تقديم المعلومات النفطية الإيرانية إلى دولة قطر، وانسحابها من العقد الموقع مع طهران بعد فرض العقوبات الأمريكية، ألحق الكثير من الضرر بإيران.

وأضاف أبطحي أن قرار زنغنه بإلغاء بطاقة الوقود مع تسلمه وزارة النفط، ثم إعادة إحيائه بعد قرار تقنين ورفع استهلاك البنزين مؤخرا، ألحق خسائر مالية باهظة بالخزانة، مشيرا إلى أن قرارات الوزير أدت كذلك إلى انتشار الفساد في الوزراة.

وأفاد بوجود مساع في البرلمان لاستجواب زنغنه، مؤكدا أنه في حال تم استجوابه وعزله في البرلمان فإن النواب سيتابعون شكواهم ضده في القضاء.

وفي سياق آخر، أكد النائب علي مطهري، أن البرلمان سيستجوب وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي الأسبوع القادم.

وأضاف علي مطهري أنه يجب معرفة عدد القتلى الذين سقطوا على يد قوات الشرطة الإيرانية في أحداث الشغب الأخيرة.

المصدر: RT + وكالة "أنباء فارس"