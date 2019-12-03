ترامب يؤكد رغبته في التوصل لاتفاق مع روسيا للحد من انتشار الأسلحة

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة، شأنها شأن روسيا، ترغب في توقيع اتفاقيات للحد من انتشار الأسلحة، لكن بمشاركة الصين.

وقال ترامب بعد لقائه مع الأمين العام للناتو، في لندن، اليوم الثلاثاء: "روسيا ترغب بشدة في توقيع اتفاق حول الحد من انتشار الأسلحة، انتهكوا سابقا هذه المعاهدة، والآن يريدون التوصل إلى اتفاق للحد من انتشار الأسلحة، بما في ذلك النووية، نحن أيضا نريد ذلك، وفي المستقبل سنضم الصين إلى الاتفاقية".

هذا واعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن توسيع الحوار حول تقليص الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة يجب أن يتم عبر إشراك كل الدول التي تمتلكها، وليس فقط الصين.

وأشار الرئيس بوتين إلى أن روسيا والولايات المتحدة هما أكبر قوتين نوويتين في العالم، مشددا على أهمية الحوار بينهما، بينما تمتلك الصين ترسانة أصغر من الأسلحة النووية.

المصدر: وكالات