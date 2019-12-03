قال الكرملين، اليوم الثلاثاء، إن علاقات الصداقة متعددة الأبعاد بين روسيا وتركيا لا يمكن أن تمثل عائقا أمام الدول الأخرى لتعزيز علاقاتها مع تركيا.

وجاء تصريح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، هذا تعليقا على تصريح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان بأن علاقات بلاده مع روسيا لا تمنعها من أن تكون في الناتو.

وحول المعلومات التي تتحدث عن أن أردوغان هو من أمر باستهداف القاذفة الروسية "سو-34" سنة 2015، قال بيسكوف: "غير مفهوم من أين ظهرت هذه المعلومة، نحن نعتمد على تصريحات الجانب التركي، والتي تتحدث أن أشخاصا آخرين هم من أعطوا الأوامر باستهداف الطائرة الروسية".

المصدر: RT