قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن أمريكا دولة إرهابية خططت لتركيع إيران حتى مارس المقبل من خلال الضغوط الاقتصادية، لكن إيران تجاوزت الظروف الصعبة وانتصرت.

- الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال كلمة له بمناسبة اليوم العالمي للمعاقين: إيران واجهت ضغوطا اقتصادية لا سابق لها بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي وفرض العقوبات

- روحاني: أمريكا دولة إرهابية خططت لتركيع إيران حتى مارس المقبل من خلال الضغوط الاقتصادية علينا

- روحاني: إيران تجاوزت الظروف الصعبة وانتصرت وأثبتت أن صمودها ومقاومتها حال دون بلوغ العدو أهدافه

- روحاني: أمريكا ترسل لنا رسائل ومطالب للحوار بشكل سري على خلاف الشعارات التي تطلقها في العلن والأوروبيون الوسطاء يعلمون ذلك

- روحاني: التنمية في إيران استمرت على الرغم من الضغوط الأمريكية الشديدة

- روحاني: على أمريكا أن تدرك أن سياساتها تجاه طهران خاطئة ولن تجدي نفعا

- روحاني: لا يمكننا رفع الضغوط الاقتصادية الناجمة عن العقوبات عن الشعب الإيراني لكننا نسعى إلى تقليصها

- روحاني: الرسائل التي تبعثها الولايات المتحدة عبر القنوات الخاصة من أجل التفاوض مع إيران تختلف عن الشعارات التي تطلقها في العلن والأوروبيون الذين يلعبون دور الوسيط يعرفون ذلك جيدا

يتبع...