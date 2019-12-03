روحاني: إيران واجهت ضغوطا اقتصادية لا سابق لها وانتصرت
قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن أمريكا دولة إرهابية خططت لتركيع إيران حتى مارس المقبل من خلال الضغوط الاقتصادية، لكن إيران تجاوزت الظروف الصعبة وانتصرت.
- الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال كلمة له بمناسبة اليوم العالمي للمعاقين: إيران واجهت ضغوطا اقتصادية لا سابق لها بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي وفرض العقوبات
- روحاني: أمريكا دولة إرهابية خططت لتركيع إيران حتى مارس المقبل من خلال الضغوط الاقتصادية علينا
- روحاني: إيران تجاوزت الظروف الصعبة وانتصرت وأثبتت أن صمودها ومقاومتها حال دون بلوغ العدو أهدافه
- روحاني: أمريكا ترسل لنا رسائل ومطالب للحوار بشكل سري على خلاف الشعارات التي تطلقها في العلن والأوروبيون الوسطاء يعلمون ذلك
- روحاني: التنمية في إيران استمرت على الرغم من الضغوط الأمريكية الشديدة
- روحاني: على أمريكا أن تدرك أن سياساتها تجاه طهران خاطئة ولن تجدي نفعا
- روحاني: لا يمكننا رفع الضغوط الاقتصادية الناجمة عن العقوبات عن الشعب الإيراني لكننا نسعى إلى تقليصها
- روحاني: الرسائل التي تبعثها الولايات المتحدة عبر القنوات الخاصة من أجل التفاوض مع إيران تختلف عن الشعارات التي تطلقها في العلن والأوروبيون الذين يلعبون دور الوسيط يعرفون ذلك جيدا
يتبع...