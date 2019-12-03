قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، إنه لا يريد التدخل في الانتخابات البريطانية، لكنه يعتقد أن رئيس الوزراء الحالي، بوريس جونسون، قادر على أداء مهامه وسيقوم بعمل جيد.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي مشترك مع أمين عام حلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، في لندن، قبيل قمة الحلف: "أعتقد أن بوريس قادر جدا، وأعتقد أنه سيقوم بعمل جيد".

ولدى سؤاله عما إذا كان بإمكانه العمل مع زعيم حزب العمال المعارض، جيريمي كوربين، قال ترامب إنه يستطيع العمل مع أي شخص.

وقال: "يمكنني العمل مع أي شخص، وأنا شخص يسهل العمل معه للغاية".

وأكد ترامب مجددا دعمه لبريكسيت، أي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

المصدر: رويترز