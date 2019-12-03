إيران تمدد فترة منع تسيير رحلات دينية برية إلى العراق

أعلنت طهران عن تمديد فترة منع تسيير مواكب الرحلات الدينية البرية عبر المنافذ الحدودية مع العراق.

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وبحسب ما أوردته وكالة أنباء "فارس" اليوم الثلاثاء، قامت منظمة الحج الإيرانية بتمدد فترة المنع، مع مواصلة إغلاق معبر مهران، على خلفية الاضطرابات التي يشهدها العراق.

وأغلقت السلطات الإيرانية، يوم الجمعة الماضي، منفذ "مهران" الذي يربط محافظتي إيلام الإيرانية وواسط العراقية لأسباب أمنية. ويعد هذا المنفذ من أهم المعابر الحدودية التي يتدفق منها زوار البلدين بالإضافة إلى البضائع.

ويشهد العراق، منذ مطلع أكتوبر الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة.

المصدر: وكالات