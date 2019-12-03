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أردوغان: علاقتنا مع روسيا مكملة لعلاقتنا مع الحلفاء وليست بديلة عنها

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أردوغان: علاقتنا مع روسيا مكملة لعلاقتنا مع الحلفاء وليست بديلة عنها
Globallookpress imago stock&people
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أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن علاقات بلاده مع روسيا ليست بديلة لعلاقاتها مع الحلفاء، لكنها مكملة لها.

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وقال أردوغان في مؤتمر صحفي بمطار أنقرة قبيل توجهه إلى لندن لحضور قمة الناتو هناك، اليوم الثلاثاء: "علاقاتنا مع روسيا ليست بديلة لعلاقاتنا مع الحلفاء، بل هي مكملة لها"، مضيفا: "روسيا لاعب بارز في المنطقة والعالم"​​​.

وفي السياق ذاته أكد أردوغان: "التهديدات التي تواجهنا اليوم تفرض على الحلف تحديث نفسه.. وعلى الناتو تقوية نفسه أكثر في مواجهة التهديدات، حتى لا يدفع الدول الأعضاء للبحث عن بدائل".

المصدر: وكالات 

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