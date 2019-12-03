أردوغان: علاقتنا مع روسيا مكملة لعلاقتنا مع الحلفاء وليست بديلة عنها

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن علاقات بلاده مع روسيا ليست بديلة لعلاقاتها مع الحلفاء، لكنها مكملة لها.

إقرأ المزيد

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي بمطار أنقرة قبيل توجهه إلى لندن لحضور قمة الناتو هناك، اليوم الثلاثاء: "علاقاتنا مع روسيا ليست بديلة لعلاقاتنا مع الحلفاء، بل هي مكملة لها"، مضيفا: "روسيا لاعب بارز في المنطقة والعالم"​​​.

وفي السياق ذاته أكد أردوغان: "التهديدات التي تواجهنا اليوم تفرض على الحلف تحديث نفسه.. وعلى الناتو تقوية نفسه أكثر في مواجهة التهديدات، حتى لا يدفع الدول الأعضاء للبحث عن بدائل".

المصدر: وكالات