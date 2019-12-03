سهرة استثنائية للأمير ويليام في خيمة بدوية بالكويت (صور)

قضى الأمير البريطاني وليام، دوق كامبريدج، أمس الاثنين، سهرة استثنائية بدوية لتجربة نمط الحياة الصحراوية التقليدية، خلال زيارته الرسمية الأولى إلى دولة الكويت.

ونشر الحساب الرسمي لقصر كينسينغتون على موقع "تويتر"، صورا من سهرة الأمير، مشيرا إلى أنه "في خيمة تقليدية في الصحراء خارج الكويت، انضم دوق كامبريدج إلى الشباب الكويتي في مناسبة خاصة، لتجربة ما يجعل ثقافتهم الريفية فريدة من نوعها".

In a traditional tent in the desert outside of Kuwait City, The Duke of Cambridge joined young Kuwaitis for a special event to experience what makes their rural culture so unique. #RoyalVisitKuwait 🇰🇼 pic.twitter.com/3ReF6DCMAB — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) December 2, 2019

Kuwait is working to tackle the global issue of plastic pollution through a combination of raising public awareness, recycling, education and organising beach cleans - The Duke of Cambridge joined a beach clean at Jahra Nature Reserve on the first full day of #RoyalVisitKuwaitpic.twitter.com/LxoVfC0VnP — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) December 2, 2019

وتم استقبال الأمير عند وصوله المعسكر الصحراوي، بالتمر والقهوة والركوب على الجمال، من أجل معايشة أجواء تراثية، في زيارة تستغرق 4 أيام إلى الشرق الأوسط، والتي ستشمل أيضا سلطنة عمان.

ولم ترافق كيت ميدلتون زوجها الأمير وليام في زيارته هذه.

المصدر: وكالات