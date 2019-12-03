موقف محرج لميلانيا.. ترامب ينساها مجددا! (فيديو)

غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا الولايات المتحدة الأمريكية باتجاه لندن للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وأظهر مقطع فيديو ترامب وميلانيا أثناء توجههما إلى المروحية التي ستقلهما من حديقة البيت الأبيض إلى المطار ليغادرا إلى لندن.

وبدا الرئيس الأمريكي كأنه ينسى السيدة الأولى، حيث كان يمشي أمامها بمسافة كبيرة، ثم تذكر ميلانيا فالتفت لها ووقف ينتظر وصولها لمواصلة الطريق سوية نحو المروحية.

وبعد لحاقها بزوجها، تم تصوير ترامب وميلانيا وهما يتبادلان بعض الكلمات، قبل أن يصعدا إلى المروحية التي كانت بانتظارهما.

وهذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها مثل هذا الموقف المحرج للسيدة الأولى، حيث تم رصد نسيان أو تجاهل الرئيس الأمريكي لزوجته خلال عدة مناسبات سابقة.

وكتب ترامب على "تويتر" قبيل مغادرته إلى لندن على متن الطائرة الرئاسية رقم واحد "آير فورس وان" قائلا: "أتوجه إلى أوروبا كي أمثل بلادي وأناضل من أجل الأمريكيين، في حين أن الديمقراطيين الذين لا يفعلون شيئا حددوا طواعية جلسة استماع في إطار إجراءات العزل بالتزامن مع قمة الناتو".

المصدر: ديلي ميل