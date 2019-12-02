الحكومة الألمانية: لا مكان في سوريا يمكن للاجئين من هذا البلد العودة إليه آمنين

اعتبرت الحكومة الألمانية أنه لا يوجد مكان في سوريا في الوقت الحالي يمكن للاجئين العودة إليها آمنين.

وجاء في تقرير أعدته وزارة الخارجية الألمانية ونشرت وكالة "د ب أ"، اليوم الاثنين، مقاطع منه أن "العائدين، وخاصة أولئك الذين عرفوا كمعارضين أو نقاد النظام، لكن ليس هم فقط، يتعرضون مرة بعد أخرى للعزل والعقوبات والقمع، بل وحتى ظهور تهديد مباشر على حياتهم".

وتنطلق في مدينة لوبك الألمانية، الأربعاء المقبل، أعمال مؤتمر لوزراء داخلية ألمانيا الاتحادية وولاياتها. وسيبحث المسؤولون الأمنيون فيها موضوع تمديد الحظر المفروض على ترحيل مهاجرين سوريين إلى وطنهم، وذلك على خلفية دعوات تسمع في بعض مناطق البلاد إلى عمل استثناء من هذه القاعدة لترحيل مخالفين أو مرتكبي جرائم من المهاجرين السوريين.

وأعرب غونتر بوركهارت، المدير التنفيذي لمنظمة Pro Asyl المدافعة عن حقوق اللاجئين، عن قناعته بأنه "نظرا لهذه الأوضاع، يحتاج جميع السوريين إلى حماية دائمة".

ووفقا لهيئة الإحصاءات الاتحادية، فقد تواجد نحو 746 ألف مهاجر من سوريا في الأراضي الألمانية، أواخر العام 2018، طلب نحو 552 ألف منهم اللجوء في ألمانيا وكان 95% منهم قد حصلوا عليه. وخلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، توجه أكثر من 33 ألف مهاجر سوري لطلب اللجوء للمرة الأولى.

المصدر: د ب أ