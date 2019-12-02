ألمانيا ترحل مجموعة جديدة من طالبي اللجوء الأفغان

أعلنت وزارة شؤون اللاجئين الأفغانية، اليوم الاثنين، عن تنظيم رحلة طيران جديدة لطالبي لجوء أفغان مرفوضين من ألمانيا إلى كابول قريبا.

وقال مسؤول بالوزارة إنه "من المقرر أن تصل مجموعة طالبي اللجوء المرفوضين الذين تعتزم ألمانيا ترحيلهم من ألمانيا، إلى العاصمة الأفغانية صباح الأربعاء المقبل".

ومنذ رحلة الترحيل الأولى من ألمانيا إلى أفغانستان في ديسمبر عام 2016، تمت إعادة إجمالي 756 رجلا على متن 29 رحلة جوية من قبل السلطات الألمانية، وتعد هذه الترحيلات مثار جدل سياسي كبير، حيث إن الحرب ضد جماعة "طالبان" وتنظيم "داعش" لا تزال مستمرة.

وبلغ عدد القتلى والجرحى من المدنيين في النزاع في أفغانستان مؤخرا رقما قياسيا جديدا، حيث سجلت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان نحو 1200 قتيل وأكثر من 3100 مصاب خلال الفترة بين يوليو وسبتمبر الماضيين، وكان ذلك أعلى عدد لضحايا مدنيين في غضون 3 أشهر منذ بدء نظام التسجيل المنهجي على يد الأمم المتحدة في عام 2009.

المصدر: د ب أ