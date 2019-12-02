وزارة الأمن الإيرانية: اعتقال شخص من إحدى دول مجلس التعاون الخليجي خلال الاحتجاجات الأخيرة

قالت وزارة الأمن الإيرانية، اليوم الاثنين، إن قوات الأمن اعتقلت شخصا يحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون الخليجي خلال الاحتجاجات الأخيرة.

وصرح مدير دائرة الإرهاب في وزارة الأمن والاستخبارات الإيرانية بأن القوات الإيرانية فككت 3 خلايا إرهابية مدعومة من إحدى دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف أن تلك الخلايا تلقت تدريبات خاصة ولعبت دورا هاما في الهجمات على المراكز الحكومية وأطلقت النار على عناصر الأمن والشرطة وعلى المواطنين في محافظة خوزستان.

وأفاد بأن السلطات في البلاد اعتقلت 79 من العناصر المؤثرين في أعمال الشغب خلال الاحتجاجات الأخيرة في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران.

وأشار إلى أن تلك العناصر كان لها العامل الرئيسي في الهجوم على المراكز العامة والخاصة والقواعد العسكرية ومقار الشرطة في المحافظة، مبينا أنه قد تم اعتقالهم خلال الإضرابات وبعدها.

وتابع قائلا إنه تمت مصادرة 13 قطعة سلاح من بينها كلاشنيكوف ومسدس وملابس عسكرية ولوحات سیارات مزورة.

المصدر: RT