لقي ثلاثة رجال إنقاذ فرنسيين حتفهم في حادث تحطم مروحية قرب مرسيليا خلال تنفيذ مهمة في مناطق تضربها الفيضانات في جنوب فرنسا، وفق ما ذكرت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الإثنين.

ووفق بيان صادر عن وزير الداخلية، كريستوف كاستانير، ووزير الدولة في الداخلية، لوران نونيز: "عُثر على جثث الرجال الثلاثة قرب بلدة روف في الساعة الواحدة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي، بعد أن فقد الاتصال بالمروحية واختفت عن الرادار خلال قيامها بمهمة إنقاذ واستطلاع فوق منطقة فار مساء الأحد"، وفتحت السلطات تحقيقا لتحديد مسببات الحادث والظروف التي رافقته.

وأضاف بيان كاستانير ونونيز أنه "بينما تستعد فرنسا اليوم لتكريم 13 من جنودها قتلوا في خدمة بلدهم (في مالي)، يفقد بلدنا أيضا ثلاثة أبطال أعطوا حياتهم لحماية الفرنسيين".

وقُتل شخصان الأحد جراء الفيضانات في منطقة الريفييرا التي شهدت هطول أمطار غزيرة وتسببت بفيضانات قوية.

المصدر: أ ف ب