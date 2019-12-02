ترامب يهاتف نتنياهو والمحادثة تناولت إيران

أعلن البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحث خلال مكالمة هاتفية، يوم أمس الأحد، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إيران وملفات أخرى.

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وقال البيت الأبيض في بيان: "تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.. الزعيمان بحثا التهديد الذي تمثله إيران، بالإضافة إلى قضايا أخرى ثنائية وإقليمية مهمة".

من جانب آخر، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الأحد، في تقاريرها أن المسؤولين في البيت الأبيض والحكومة الأمريكية، يؤكدون أن واشنطن تشعر بالضيق، لأن خطة "صفقة القرن" قد توقفت منذ شهور، وأن "الوضع الحالي يخلق الإحباط والدهشة والغضب"، مشيرة إلى أن ترامب يشعر بخيبة أمل شديدة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ويتحدث عنه سلبا.

المصدر: وكالات