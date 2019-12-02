 
مباشر

البيت الأبيض: لن نشارك في جلسة مساءلة ترامب يوم الأربعاء

أخبار العالم

البيت الأبيض: لن نشارك في جلسة مساءلة ترامب يوم الأربعاء
Reuters
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mtjf

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يرسل ممثلا إلى الجلسة التي تعقدها اللجنة القضائية بمجلس النواب، يوم الأربعاء، في إطار مساءلة الرئيس.

إقرأ المزيد
بايدن: بقاء ترامب داخل البيت الأبيض خطر على أمريكا
بايدن: بقاء ترامب داخل البيت الأبيض خطر على أمريكا

وقال، بات سيبولون، مستشار ترامب في رسالة بعثها لجيرولد نادلر، رئيس اللجنة إن فريق ترامب: "لا يمكن توقع مشاركته في جلسة في الوقت الذي لم يتم فيه بعد إعلان أسماء الشهود، وفي الوقت الذي لم يتضح فيه بعد ما إذا كانت اللجنة القضائية ستوفر للرئيس عملية تتسم بالعدالة من خلال جلسات إضافية".

وأضاف سيبولون في الرسالة أن البيت الأبيض سيرد بشكل منفصل على جلسة بحلول الموعد النهائي، يوم الجمعة.

وتقود رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، تحقيقا داخل الكونغرس لعزل ترامب، على خلفية محادثة هاتفية جرت بين ترامب والرئيس الأوكراني زيلينسكي.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

على ذمة "معاريف".. وزير خارجية الحكومة الليبية المؤقتة: نأمل في إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل