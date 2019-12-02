البيت الأبيض: لن نشارك في جلسة مساءلة ترامب يوم الأربعاء

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يرسل ممثلا إلى الجلسة التي تعقدها اللجنة القضائية بمجلس النواب، يوم الأربعاء، في إطار مساءلة الرئيس.

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وقال، بات سيبولون، مستشار ترامب في رسالة بعثها لجيرولد نادلر، رئيس اللجنة إن فريق ترامب: "لا يمكن توقع مشاركته في جلسة في الوقت الذي لم يتم فيه بعد إعلان أسماء الشهود، وفي الوقت الذي لم يتضح فيه بعد ما إذا كانت اللجنة القضائية ستوفر للرئيس عملية تتسم بالعدالة من خلال جلسات إضافية".

وأضاف سيبولون في الرسالة أن البيت الأبيض سيرد بشكل منفصل على جلسة بحلول الموعد النهائي، يوم الجمعة.

وتقود رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، تحقيقا داخل الكونغرس لعزل ترامب، على خلفية محادثة هاتفية جرت بين ترامب والرئيس الأوكراني زيلينسكي.

المصدر: رويترز