إيران.. شاب يلقي أحد "أطفال الحاويات" في مكب للنفايات (فيديو)

انتشر اليوم الأحد، مقطع فيديو كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي بإيران، وثق لحظة إلقاء أحد "أطفال الحاويات" في مكب بينما كان يبحث فيه عن لقمة عيش.

وفي تصريح للتلفزيون الرسمي، أكد مسؤول في محافظة البرز، 36 كم غرب العاصمة طهران، أن السلطات اعتقلت الشخص الذي ظهر في الشريط وتم إيداعه السجن.

وتقول إحصائيات غير رسمية إن هناك نحو 4700 طفل في طهران تتراوح أعمارهم بين 10 و15 عاما يقتاتون يوميا من الحاويات المخصصة للنفايات.

المصدر: RT