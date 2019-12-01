أردوغان يبحث مع رئيسة المفوضية الأوروبية عودة اللاجئين السوريين

بحث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مع رئيسة المفوضية الأوروبية الجديدة، أورسولا فون دير لاين، في اتصال هاتفي، عددا من القضايا، بينها موضوع عودة اللاجئين السوريين.

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وأفادت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية بأن الجانبين بحثا انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، والاتفاقية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة حول دعم اللاجئين السوريين المقيمين في تركيا، وتهيئة الظروف لعودة السوريين الطوعية إلى المنطقة الآمنة التي أقامتها أنقرة شمالي سوريا.

وأوضحت "الأناضول" أن المكالمة جاءت في اليوم الأول من بدء فون دير لاين مهامها كرئيسة المفوضية الأوروبية، بناء على طلبها.

فيما ذكرت المسؤولة الأوروبية، على حسابها في "تويتر"، أنها بدأت يومها الأول في مكتبها بإجراء اتصالات هاتفية مع زعماء مجموعتي G7 وG20، الذين دعتهم إلى "التعاون في مواجهة تحديات العالم".

Started my 1st day in office with courtesy phonecalls to G7/G20 family. To tackle global challenges effectively, we have to work together. #geopoliticalcommissionpic.twitter.com/NWlXqZjf4Q — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) ١ ديسمبر ٢٠١٩

وفي مارس 2016، عقد الاتحاد الأوروبي صفقة مع تركيا ترمي إلى وقف عبور مهاجرين غير شرعيين إلى أوروبا عبر مياه بحر إيجة، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات صارمة ضد مهربي البشر وتحسين الظروف المعيشية لنحو 3 ملايين سوري مقيمين في تركيا.

وبعد شن تركيا، في 9 أكتوبر الماضي، عملية "نبع السلام" ضد المقاتلين الأكراد شمال شرق سوريا، حذر الاتحاد الأوروبي أنقرة من تبعات عمليتها هذه، مهددا السلطات التركية بقطع مساعدات مالية يقدمها لها مقابل إغلاق الحدود أمام اللاجئين السوريين.

ومطلع نوفمبر الماضي، أشار الرئيس التركي إلى أن "هناك 4 ملايين لاجئ في بلادنا، وعدد كبير منهم يمكنهم الهجرة إلى أوروبا"، مضيفا أن جهود أنقرة لإقامة "المنطقة الآمنة" شمالي سوريا تهدف "لضمان عودة اللاجئين إلى ديارهم وأرضهم".

وأكد أردوغان أن بلاده "ستستمر في استضافة ضيوفنا (السوريين) سواء تلقينا دعما أو لا، ولكن سنضطر لفتح أبوابنا في حال لم يسر الأمر على ما يرام".

المصدر: الأناضول + وكالات