نتنياهو يهاجم دولا أوروبية بسبب إيران مستشهدا باستهداف "أرامكو" السعودية

شن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، هجوما حادا على دول أوروبية تحاول تجاوز العقوبات الأمريكية على إيران، معتبرا أنها "لا تتعلم من التاريخ وعليها أن تخجل من نفسها".

وقال نتنياهو، في تصريح مصور نشره اليوم الأحد: "في كل من طهران وبغداد وبيروت يخرج الناس إلى الشوارع. يتم ذبحهم بالمئات ولكنهم يستمرون في الاحتجاجات. طغاة طهران يطلقون عليهم النار ولكن بلا جدوى. إنهم يعبثون بالإنترنت ولكن بلا جدوى أيضا. الشعب الإيراني الباسل الذي يشعر بالإحباط يرفض بكل بساطة أن يسكت".

وأضاف نتنياهو: "في بغداد أتباع إيران قتلوا المئات من العراقيين. ولكن هناك أيضا الشعب العراقي الذي يرفض أن يتم إسكاته، وهو يستمر في الاحتجاج. في بيروت بلطجية حزب الله يهجمون المتظاهرين السلميين ولكن الشعب اللبناني يستمر في الاحتجاج".

وأردف: "ماذا يدفع هؤلاء الناس إلى المخاطرة بحياتهم والتصدي لأولئك الذين يقمعونهم؟ الجواب بسيط. إنهم سئموا. إنهم سئموا من الفساد. إنهم سئموا من الاقتصاد المنهار. إنهم سئموا من تحويل أموالهم وحياتهم إلى خدمة الحروب العدوانية التي تشنها إيران في المنطقة".

وتابع: "وفي الوقت الذي تتصدى فيه شعوب الشرق الأوسط بكل شجاعة لإيران ولجلاديها، يحدث شيء سخيف. في الوقت الذي يحدث فيه كل هذا، دول أوروبية تعمل من أجل الالتفاف على العقوبات الأمريكية التي فرضت على إيران. في الوقت الذي يقتل النظام الإيراني مواطنيه، دول أوروبية تتسرع إلى دعم هذا النظام القاتل بالذات. في الوقت الذي تقصف فيه إيران المنشآت النفطية السعودية وتسعى لتخصيب اليورانيوم من أجل تصنيع الأسلحة النووية، دول أوروبية تسعى لتقديم المزيد من التنازلات لها".

واعتبر رئيس وزراء إسرائيل أنه "يجب على تلك الدول الأوروبية أن تخجل من نفسها"، مضيفا: "ألم تتعلم هذه الدول من التاريخ؟ يبدو أنها لم تتعلم شيئا. إنها تسمح لدولة إرهاب متعصبة بتطوير الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية وبهذا هي ستؤدي إلى وقوع مأساة عليها وعلى الجميع".

واستطرد بالقول: "هذا هو الوقت المناسب لتغيير المسار. هذا هو الوقت المناسب لتشديد الضغوط على إيران وليس لتخفيفها. هذا هو الوقت المناسب للانضمام إلى الولايات المتحدة ولتشديد العقوبات على إيران. ولأولئك الذين يدعمون ترضية إيران أقول: التاريخ ومواطنوكم سيحاكمونكم بشكل قاس. غيروا المسار الآن".

تصريحات نتنياهو جاءت ردا على إعلان كل من بلجيكا والدنمارك وفنلندا وهولندا والنرويج والسويد، أمس السبت، الانضمام إلى آلية "INSTEX" للتعاملات المالية التجارية مع إيران والتي وضعتها فرنسا وبريطانيا وألمانيا بهدف الالتفاف على العقوبات الأمريكية ضد الجمهورية الإسلامية بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع طهران.

المصدر: RT