إصابة 11 شخصا بإطلاق نار في نيو أورليانز الأمريكية

أعلنت الشرطة الأمريكية عن إصابة 11 شخصا بحادث إطلاق نار، فجر اليوم الأحد، في الحي الفرنسي المشهور بمدينة نيو أورليانز.

وقالت شرطة المدينة، في بيان، إنها تجري تحقيقا في حادث إطلاق نار بشارع كانال في الحي الفرنسي بنيو أورليانز، مشيرة إلى أن "العدد العام للضحايا جراء الحادث وصل إلى 11 شخصا"، اثنان منهم في حالة حرجة.

وذكرت الشرطة في تقرير أولي أن عناصرها أوقفوا شخصا كان في موقع الحادث، لكنها قالت إنه من غير الواضح ما إذا لعب أي دور في إطلاق النار، وإنها لم تنفذ أي اعتقالات والتحقيق لا يزال مستمرا.

ولم تذكر الشرطة أي تفاصيل أخرى حول الحادث الحاصل في الشارع التجاري الذي تتمركز فيه الفنادق، وكان مكتظا بالناس رغم توقيت إطلاق النار.

From @kumh0ltz & @mlbecherer:



At the scene of the 11-victim shooting on Canal Street, hotel guests check out after a busy Bayou Classic weekend in the city.



In the distance, the collapsed crane at the Hard Rock hotel site is visible.



Updated story: https://t.co/3iE9YP4Ukdpic.twitter.com/1KACwbdR88 — NOLA.com (@NOLAnews) 1 декабря 2019 г.

المصدر: RT + وسائل إعلام أمريكية