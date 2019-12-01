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إصابة 11 شخصا بإطلاق نار في نيو أورليانز الأمريكية

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إصابة 11 شخصا بإطلاق نار في نيو أورليانز الأمريكية
nola.com/ MAX BECHERER
موقع حادث إطلاق نار في نيو أورليان (1 ديسمبر 2019)
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أعلنت الشرطة الأمريكية عن إصابة 11 شخصا بحادث إطلاق نار، فجر اليوم الأحد، في الحي الفرنسي المشهور بمدينة نيو أورليانز.

وقالت شرطة المدينة، في بيان، إنها تجري تحقيقا في حادث إطلاق نار بشارع كانال في الحي الفرنسي بنيو أورليانز، مشيرة إلى أن "العدد العام للضحايا جراء الحادث وصل إلى 11 شخصا"، اثنان منهم في حالة حرجة.

وذكرت الشرطة في تقرير أولي أن عناصرها أوقفوا شخصا كان في موقع الحادث، لكنها قالت إنه من غير الواضح ما إذا لعب أي دور في إطلاق النار، وإنها لم تنفذ أي اعتقالات والتحقيق لا يزال مستمرا.

ولم تذكر الشرطة أي تفاصيل أخرى حول الحادث الحاصل في الشارع التجاري الذي تتمركز فيه الفنادق، وكان مكتظا بالناس رغم توقيت إطلاق النار.

المصدر: RT + وسائل إعلام أمريكية

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