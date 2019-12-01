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بعد أن وصلوا إلى شواطئ إسبانيا في حالة مزرية.. سياح يهبون لمساعدة مهاجرين (صور)

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بعد أن وصلوا إلى شواطئ إسبانيا في حالة مزرية.. سياح يهبون لمساعدة مهاجرين (صور)
Reuters BS/PKP
مصطافون يساعدون المهاجرين
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وثقت عدسات "رويترز" لحظات مؤثرة لسياح ومصطافين بشاطئ غران كاناريا الإسباني، وهم بصدد تقديم يد العون للمهاجرين المرهقين.

وقالت صحيفة "الإندبندنت" إن السكان المحليين وعمال الإغاثة ساهموا بدورهم في تقديم المياه والطعام والملابس للمهاجرين الذين أخبروا "الصليب الأحمر" بأن رحلتهم استغرقت 6 أيام.

بعد أن وصلوا إلى شواطئ إسبانيا في حالة مزرية.. سياح يهبون لمساعدة مهاجرين (صور)
Reuters
سياح يساعدون المهاجرين

ووصل المهاجرون إلى السواحل الإسبانية أول أمس قادمين من دول شمال إفريقيا ودول إفريقيا ما تحت الصحراء، وكان من بينهم 3 رضع وامرأة حامل.

بعد أن وصلوا إلى شواطئ إسبانيا في حالة مزرية.. سياح يهبون لمساعدة مهاجرين (صور)
Reuters
سياح يساعدون المهاجرين
بعد أن وصلوا إلى شواطئ إسبانيا في حالة مزرية.. سياح يهبون لمساعدة مهاجرين (صور)سياح يساعدون المهاجرين

وقال المسؤول بمنظمة "الصليب الأحمر"، خوسيه أنطونيو رودريغيز، إن رواد الشاطئ كانوا السباقين في تقديم المساعدة وتوفير الحليب للأطفال.

بعد أن وصلوا إلى شواطئ إسبانيا في حالة مزرية.. سياح يهبون لمساعدة مهاجرين (صور)
Reuters
سياح يساعدون المهاجرين

يذكر أن جزر الكناري شهدت زيادة بنسبة 22 بالمئة في عدد المهاجرين القادمين هذه السنة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

المصدر: "رويترز" + "الإنديبندنت"

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