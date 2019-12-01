بعد أن وصلوا إلى شواطئ إسبانيا في حالة مزرية.. سياح يهبون لمساعدة مهاجرين (صور)

وثقت عدسات "رويترز" لحظات مؤثرة لسياح ومصطافين بشاطئ غران كاناريا الإسباني، وهم بصدد تقديم يد العون للمهاجرين المرهقين.

وقالت صحيفة "الإندبندنت" إن السكان المحليين وعمال الإغاثة ساهموا بدورهم في تقديم المياه والطعام والملابس للمهاجرين الذين أخبروا "الصليب الأحمر" بأن رحلتهم استغرقت 6 أيام.

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ووصل المهاجرون إلى السواحل الإسبانية أول أمس قادمين من دول شمال إفريقيا ودول إفريقيا ما تحت الصحراء، وكان من بينهم 3 رضع وامرأة حامل.

Reuters

وقال المسؤول بمنظمة "الصليب الأحمر"، خوسيه أنطونيو رودريغيز، إن رواد الشاطئ كانوا السباقين في تقديم المساعدة وتوفير الحليب للأطفال.

Reuters

يذكر أن جزر الكناري شهدت زيادة بنسبة 22 بالمئة في عدد المهاجرين القادمين هذه السنة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

المصدر: "رويترز" + "الإنديبندنت"