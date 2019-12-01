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تفاصيل حياة مجندة إيرلندية التحقت بـ"داعش" واعتقلت اليوم

أخبار العالم

تفاصيل حياة مجندة إيرلندية التحقت بـ
Reuters SAL/
جدار كتبت عليه عبارة "وداعا داعش"
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وصلت المجندة السابقة في الجيش الإيرلندي، ليزا سميث، إلى بلادها، اليوم الأحد، وقد جرى اعتقالها على الفور بعد أن كانت التحقت بتنظيم "داعش" سنة 2015.

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وقالت صحيفة "الغارديان" إن الشرطة كانت بانتظار سميث لدى وصولها إلى العاصمة الإيرلندية دبلن على متن رحلة للخطوط الجوية التركية، وقد جرى اقتيادها من أجل التحقيق معها.

وكشفت الصحيفة أن سميث (38 سنة) قدمت من اسطنبول رفقة ابنتها البالغة من العمر سنتين، إلى جانب ثلاثة مسؤولين أمنيين إيرلنديين ومسؤول أمني تركي.

ووفقا للصحيفة، فإن سميث اعتنقت الإسلام قبل نحو 10 سنوات وسافرت إلى سوريا في 2015 حتى تعيش تحت "نظام الخلافة" الذي تبناه تنظيم داعش، وقد تزوجت من المتشدد البريطاني، ساجد إسلام، الذي قالت إنه لقي حتفه لاحقا خلال عمليات قتالية.

واعترفت سميث في وقت سابق بتعاطفها مع تنظيم "داعش"، إلا أنها نفت حملها للسلاح، كما بررت التحاقها بالتنظيم الإرهابي بـ "بحثها عن الإجابات ومعاناتها من الاكتئاب، وسيطرة الأفكار الانتحارية عليها".

من جهتها، قالت وزيرة العدل الإيرلندية، تشارلي فلنغان، إن قضية سميث "قضية حساسة، وأود أن أؤكد للشعب أن جميع الجهات الحكومية المعنية تشارك فيها عن قرب".

المصدر: "الغارديان"

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