وزير الداخلية التركي: نعرف مكان تواجد الرجل الثاني في منظمة غولن

قال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، اليوم الأحد، إن سلطات بلاده تعرف مكان تواجد، عادل أوكسوز، المطلوب البارز في منظمة غولن التي نفذت محاولة انقلاب منتصف يوليو 2016.

واستبعد صويلو في مقابلة مع إحدى القنوات التركية الخاصة، عودة منظمة "غولن" إلى فعالياتها في الداخل التركي.

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وأوضح أن بعض الدول ما زالت تسعى لتحقيق بعض المصالح عبر استخدام منظمة "غولن"، مبينا أنه ولهذا السبب، من المنتظر أن تحدث بعض المحاولات لإعادة نشاط المنظمة في الداخل التركي.

وردا على سؤال حول ما إذا كان أوكسوز يتواجد حاليا في ألمانيا، قال صويلو: "لن أفصح عن مكان تواجده لكننا نعرف أين هو".

وتابع قائلا: "الولايات المتحدة ما زالت تحتفظ بزعيم هذه المنظمة، فتح الله غولن، وتحافظ على قوة المنظمة الاقتصادية، ونحن ندرك ذلك ونعلم بالأنشطة التي تقوم بها المنظمة".

وأردف أيضا: "ألمانيا وبعض الدول الأوروبية، تستضيف أشخاصا تورطوا في محاولة الانقلاب الفاشلة، وهذه الدول تدرك أن هؤلاء متورطين في المحاولة الانقلابية".

تجدر الإشارة إلى أن تركيا أرسلت منتصف أغسطس 2018، مذكرة إلى السلطات الألمانية تطالب بتسليم أوكسوز، المطلوب البارز في المنظمة التي تتهمها أنقرة بالوقوف وراء محاولة انقلاب قبل 3 أعوام، ويعتبر الرجل الثاني الأبرز في منظمة "غولن".

المصدر: صحيفة "الصباح" التركية